Раздосадованный Лещенко предрек «Динамо» борьбу за выживание

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на поражение команды от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Команда усилилась, подоспела молодежь. А мы с третьего места скатились на десятое. Дальше будет игра на выживание, будут играть, чтобы не вылететь. А как по-другому?

Проиграли всем кому только можно. Если у «Акрона» дома не выигрывать, то как выигрывать у «Спартака», ЦСКА, «Зенита»? Смешно», – сказал Лещенко.