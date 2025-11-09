Введите ваш ник на сайте
Раздосадованный Лещенко предрек «Динамо» борьбу за выживание

9 ноября, 12:57
5

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на поражение команды от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Команда усилилась, подоспела молодежь. А мы с третьего места скатились на десятое. Дальше будет игра на выживание, будут играть, чтобы не вылететь. А как по-другому?

Проиграли всем кому только можно. Если у «Акрона» дома не выигрывать, то как выигрывать у «Спартака», ЦСКА, «Зенита»? Смешно», – сказал Лещенко.

  • «Динамо» занимает 10-е место.
  • Следующий соперник – «Динамо Мх».
  • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

Еще по теме:
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 3
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России 1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константин-Шапкин-google
1762683061
Надо Валерьянычу поучаствовать в тренеровочном процессе. Глядишь и Валеру петь научит
Ответить
Феликс Михайлов
1762688694
У Валеры скоро откроется второе дыхание и тогда "Динамо" уже не остановить.
Ответить
aldo conte
1762691626
Лев Валерьянович погорячился. Его можно понять, в 83 года каждая мелочь ранит сердце старого болельщика. Зимой поменяют Карпина на приличного тренера (Валера сосредоточится на подготовке сборной к играм с папуасами и эскимосами), вернут Личку, а может кого-нибудь другого найдут и всей будет "хоккей".
Ответить
bset
1762695848
Скоро зима. Скоро сезон отставок.
Ответить
Интерес
1762703240
Решится ли Валера на обычный свой острый ответ в адрес патриарха боления за "Динамо" и звезды советской эстрады?
Ответить
