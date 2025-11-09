Раздосадованный Лещенко предрек «Динамо» борьбу за выживание

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на поражение команды от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.
«Команда усилилась, подоспела молодежь. А мы с третьего места скатились на десятое. Дальше будет игра на выживание, будут играть, чтобы не вылететь. А как по-другому?
Проиграли всем кому только можно. Если у «Акрона» дома не выигрывать, то как выигрывать у «Спартака», ЦСКА, «Зенита»? Смешно», – сказал Лещенко.
- «Динамо» занимает 10-е место.
- Следующий соперник – «Динамо Мх».
- «Динамо» без трофеев с 1995 года.
Источник: «Матч ТВ»