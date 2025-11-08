Резкая речь Лещенко после поражения «Динамо» от «Акрона»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на поражение команды от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Никакой перспективы у команды. Карпин не может найти взаимопонимание, бесконечные ошибки в обороне. Сами себе уже голов восемь привезли, так не бывает! «Акрон» – средняя команда, смотреть на это невозможно! Я не верю в Карпина в «Динамо». В сборной, наверное, получится. Там игроки сами по себе играют. Кубковая игра с «Зенитом» – случайность.

«Акрон» играл элементарно, а «Динамо» начало оказывать давление только в конце игры. Они не заряжены игрой, это видно, одно катание мяча. Взял мяч – сразу иди в атаку, чтобы соперник видел настрой. У Карпина ничего не получается. Кроме расстройства и раздражения ничего не происходит, это невозможно смотреть. Сплошной бесконечный сумбур, нет игры, непонятно, что он хочет. Вместо того чтобы играть, 70 минут катали мяч», – сказал Лещенко.