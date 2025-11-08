Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Резкая речь Лещенко после поражения «Динамо» от «Акрона»

8 ноября, 21:19
8

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на поражение команды от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Никакой перспективы у команды. Карпин не может найти взаимопонимание, бесконечные ошибки в обороне. Сами себе уже голов восемь привезли, так не бывает! «Акрон» – средняя команда, смотреть на это невозможно! Я не верю в Карпина в «Динамо». В сборной, наверное, получится. Там игроки сами по себе играют. Кубковая игра с «Зенитом» – случайность.

«Акрон» играл элементарно, а «Динамо» начало оказывать давление только в конце игры. Они не заряжены игрой, это видно, одно катание мяча. Взял мяч – сразу иди в атаку, чтобы соперник видел настрой. У Карпина ничего не получается. Кроме расстройства и раздражения ничего не происходит, это невозможно смотреть. Сплошной бесконечный сумбур, нет игры, непонятно, что он хочет. Вместо того чтобы играть, 70 минут катали мяч», – сказал Лещенко.

  • «Динамо» занимает 10-е место.
  • Следующий соперник – «Динамо Мх».
  • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

Еще по теме:
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 3
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России 1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1762626803
_ Гусев же уже в тренерском штабе, никого искать не надо, чего велосипед изобретать? ...из ныне действующих Рахимов толковый, пора ему уже из Рубина, там футбол никому не нужен
Ответить
maygli
1762629756
Надо было меньше бухать после победы над Локо.
Ответить
timon2401
1762629803
Где эта бывшая из «Локо», где Губерниев, где Черданцев, где все эти псевдоэксперты, чуть что хающие Абаскаля, Станковича и прочих иностранных тренеров «Спартака» при каких-либо неудачах… Или тут Валера свой, с паспортом РФ… И поэтому, чтобы ни происходило, он тренер, а эти парни ноунеймы и только за «баблом» приезжают…
Ответить
Desma
1762630913
Лёва, Валера в отличие от тебя, не может петь всем и для всех желающих, и одновременно всем нравиться. Эстонец человек особенный........
Ответить
САДЫЧОК
1762633507
Трофеев 0! Тренерских знаний 0! Но очень много , тех кто его пиарит и назначает неизвестно за какие заслуги тренером уже более 10 ти лет!Про сборную ничего не говорю, потому что наказывать нужно тех, кто его назначил!
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
1
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
41
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
Все новости
Все новости
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
36
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 