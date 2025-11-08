Шавло оценил идею назначить в «Спартак» Хави

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло оценил вариант с Хави во главе московского клуба.

«Почему бы и нет. Думаю, сейчас есть немало свободных тренеров, которые могли бы быть кандидатами. Но лично я больше склоняюсь к российскому специалисту. Хотя у нас спортивный директор – иностранец, поэтому он ищет зарубежных тренеров», – сказал Шавло.