Шавло оценил идею назначить в «Спартак» Хави

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло оценил вариант с Хави во главе московского клуба.
«Почему бы и нет. Думаю, сейчас есть немало свободных тренеров, которые могли бы быть кандидатами. Но лично я больше склоняюсь к российскому специалисту. Хотя у нас спортивный директор – иностранец, поэтому он ищет зарубежных тренеров», – сказал Шавло.
- Спартаковцы ищут замену для Деяна Станковича.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ.
- Хави в 2024 году покинул «Барселону» и с тех пор остается без клуба.
