Легенда ЦСКА Жо вновь посетит Москву: дата и цель

ЦСКА сообщил, что бывший форвард команды Жо вскоре посетит Москву. Он поучаствует в интерактиве с болельщиками.

«Экс-нападающий клуба посетит два матча ПФК ЦСКА на «ВЭБ Арене»: 26 ноября с махачкалинским «Динамо» и 29 ноября с «Оренбургом».

Будет два мероприятия с легендой: просмотр одного из матчей в ложе и закрытую встречу в FONBET BAR с футболистами ПФК ЦСКА!» – написал клуб.