Легенда ЦСКА Жо вновь посетит Москву: дата и цель

ЦСКА сообщил, что бывший форвард команды Жо вскоре посетит Москву. Он поучаствует в интерактиве с болельщиками.
«Экс-нападающий клуба посетит два матча ПФК ЦСКА на «ВЭБ Арене»: 26 ноября с махачкалинским «Динамо» и 29 ноября с «Оренбургом».
Будет два мероприятия с легендой: просмотр одного из матчей в ложе и закрытую встречу в FONBET BAR с футболистами ПФК ЦСКА!» – написал клуб.
- Форвард был в ЦСКА в 2006-2008 годах.
- За команду он провел 77 матчей, забил 44 гола, сделал 10 ассистов.
- 31 июля 2008 года Жо продан «Манчестер Сити» за 24 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал ЦСКА