Агент Алеррандро отреагировал на сравнение новичка ЦСКА с Жо

Агент нападающего ЦСКА Алеррандро Карлос Мейнберг Нето считает, что бразильскому новичку москвичей по силам повторить путь экс-форварда команды Жо.
– Алеррандро официально стал футболистом ЦСКА. В 2006 году именно ваше агентство привезло в Россию другого нападающего, Жо, и тогда бразилец за короткий срок стал лидером нападения команды и вскоре перебрался за большие деньги в АПЛ. Алеррандро по силам повторить путь Жо?
– Да, по силам.
– В чем ключевые преимущества Алеррандро, как нападающего?
– Умение забивать обеими ногами и голевое чутье.
- ЦСКА подтвердил переход Алеррандро из «Брагантино» в понедельник. В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Виторию», он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто (по 15 голов).
- Жо выступал в составе ЦСКА с 2006 по 2008 год. В 77 матчах он забил 44 мяча. Сейчас он играет за бразильский «Итабириту».