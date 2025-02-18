Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Агент Алеррандро отреагировал на сравнение новичка ЦСКА с Жо

Агент Алеррандро отреагировал на сравнение новичка ЦСКА с Жо

Агент нападающего ЦСКА Алеррандро Карлос Мейнберг Нето считает, что бразильскому новичку москвичей по силам повторить путь экс-форварда команды Жо.

– Алеррандро официально стал футболистом ЦСКА. В 2006 году именно ваше агентство привезло в Россию другого нападающего, Жо, и тогда бразилец за короткий срок стал лидером нападения команды и вскоре перебрался за большие деньги в АПЛ. Алеррандро по силам повторить путь Жо?

– Да, по силам.

– В чем ключевые преимущества Алеррандро, как нападающего?

– Умение забивать обеими ногами и голевое чутье.

  • ЦСКА подтвердил переход Алеррандро из «Брагантино» в понедельник. В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Виторию», он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто (по 15 голов).
  • Жо выступал в составе ЦСКА с 2006 по 2008 год. В 77 матчах он забил 44 мяча. Сейчас он играет за бразильский «Итабириту».

Новости по теме
Ветеран ЦСКА Пономарев раскрыл размер своей пенсии
Жемалетдинов отреагировал на скандальное заявление Кокорина о РПЛ
Белоус заявил об отсутствии чемпионских амбиций у ЦСКА и «Локомотива» 1
Источник: Metaratings.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:22
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1739874988
во времена у коней были, за 5 купили лохматого, за 24 сплавили в сити)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 