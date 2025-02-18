Агент Алеррандро отреагировал на сравнение новичка ЦСКА с Жо

Агент нападающего ЦСКА Алеррандро Карлос Мейнберг Нето считает, что бразильскому новичку москвичей по силам повторить путь экс-форварда команды Жо.

– Алеррандро официально стал футболистом ЦСКА. В 2006 году именно ваше агентство привезло в Россию другого нападающего, Жо, и тогда бразилец за короткий срок стал лидером нападения команды и вскоре перебрался за большие деньги в АПЛ. Алеррандро по силам повторить путь Жо?

– Да, по силам.

– В чем ключевые преимущества Алеррандро, как нападающего?

– Умение забивать обеими ногами и голевое чутье.