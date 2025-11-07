Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Станковича раскритиковали за отношение к игрокам «Спартака»

Станковича раскритиковали за отношение к игрокам «Спартака»

7 ноября, 18:21
8

Владислав Пушкарев, репортер «Матч ТВ», недоволен поведением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после кубковой игры с «Локомотивом» (3:1).

  • Серб заявил, что устал и хочет домой.
  • При этом у тренера контракт до 2027 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

«Знаете, что самое неприятное после вчерашней речи Станковича? Ни желание тренера уйти, ни наплевательское отношение к клубу. С этим все понятно.

Самое плохое – ноль нормальных слов в адрес команды, которая провела один из лучших матчей в сезоне. Представьте, вы – футболист. Сезон идет плохо, многое не получается, но ты берешь и вопреки всему настраиваешься и проводишь крутой матч. Чего любой спортсмен ждал бы в этот момент от тренера? Хотя бы несколько добрых слов в адрес СОБСТВЕННЫХ игроков. Но вместо этого получили нытье про усталость и готовность уйти.

И как после такого настраиваться на тяжелый выезд в Грозный? Что думать, если свой же главный тренер не просто не мотивирует, а эту мотивацию отнимает?

Это я к чему. Не удивляйтесь, если в следующем матче игроки «Спартака» будут не похожи на себя образца вчерашнего вечера. Деян Станкович сделал для этого все, что мог», – написал Пушкарев.

Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака» 1
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 2
Генич прокомментировал наезд Станковича на журналиста 7
Источник: телеграм-канал Владислава Пушкарева
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1762530285
пушкарев , жертва ЕГО.... частицы "ни" тут следует заменить на частицы "не"... жаль, что уровень журналистов у нас скатился до такого уровня... еще и мнение свое высказывают-навязывают....
Ответить
...уефан
1762531000
...ну-что, Пушкарев, денежку честно отработал...
Ответить
FWSPM
1762531568
сербский мостовой что с него взять
Ответить
dimazavr
1762534187
Боже, сколько злобных иди0тов. Я о Пушкарёве. Ое всё им сказал и скажет.
Ответить
andr45
1762535284
Сволочь ты Пушкарев) Впрочем, все эти продажные щелкоперы СВОЛОЧИ
Ответить
шахта Заполярная
1762538719
пУшкарев ты далеко пойдешь, как все сволочи
Ответить
Dimaz 10
1762544871
Автор этой статейки - или клинический идиот, либо старательно отрабатывает 30 сребреников . Хотя нет, он в обоих случаях идиот.
Ответить
Plyash
1762547300
Я знаю , что добрые слова благодарности Станковича игрокам были произнесены там , где это и положено , в раздевалке команды . Никакой лишней показухи . А сумасшедший Пушкарь слюной ядовитой едва не захлебнулся , тварюга репортёрская . А жаль , очень жаль...
Ответить
