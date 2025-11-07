Станковича раскритиковали за отношение к игрокам «Спартака»

Владислав Пушкарев, репортер «Матч ТВ», недоволен поведением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после кубковой игры с «Локомотивом» (3:1).

Серб заявил, что устал и хочет домой.

При этом у тренера контракт до 2027 года.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

«Знаете, что самое неприятное после вчерашней речи Станковича? Ни желание тренера уйти, ни наплевательское отношение к клубу. С этим все понятно.

Самое плохое – ноль нормальных слов в адрес команды, которая провела один из лучших матчей в сезоне. Представьте, вы – футболист. Сезон идет плохо, многое не получается, но ты берешь и вопреки всему настраиваешься и проводишь крутой матч. Чего любой спортсмен ждал бы в этот момент от тренера? Хотя бы несколько добрых слов в адрес СОБСТВЕННЫХ игроков. Но вместо этого получили нытье про усталость и готовность уйти.

И как после такого настраиваться на тяжелый выезд в Грозный? Что думать, если свой же главный тренер не просто не мотивирует, а эту мотивацию отнимает?

Это я к чему. Не удивляйтесь, если в следующем матче игроки «Спартака» будут не похожи на себя образца вчерашнего вечера. Деян Станкович сделал для этого все, что мог», – написал Пушкарев.