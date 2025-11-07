Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Глушенков объяснил, почему для «Зенита» не очень страшно поражение в Кубке

Глушенков объяснил, почему для «Зенита» не очень страшно поражение в Кубке

7 ноября, 12:55
4

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

На этой неделе петербуржцы дома проиграли «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Как оцените ваше моральное и физическое состояние и команды?

– Все отлично. Команда практически без травм. Есть какие‑то микроповреждения у некоторых футболистов, а так держимся.

– Вы раньше играли в «Крыльях». Матчи против самарской команда для вас – это нечто особенное?

– Из того коллектива, в котором я играл, осталась пара человек. Но всегда положительно отношусь.

– Легко ли переключиться с Кубка на чемпионат?

– То, что случилось в Кубке, не очень страшно. Во‑первых, это первая игра. Во‑вторых, есть второй шанс. А чемпионат лично для меня на первом месте.

– «Крылья» давно не побеждали, и для них это первых домашний матч после выездной серии. Чем опасен такой соперник?

– «Крылья» очень хорошо стартовали в начале сезона, но потом что‑то пошло не так. Домашняя игра будет очень многого стоить, тем более приезжает «Зенит».

– Близится конец первого круга. Как можете оценить дела «Зенита» в чемпионате?

– Если мы не на первом месте, значит, пока не очень. До конца года есть четыре игры, где мы можем все исправить и выйти на первое место.

– За последнюю пару месяцев у вас много персональных наград, но вы спокойно на них реагировали. Или вы и без них знаете свой уровень игры?

– И без них знаю, конечно. Но все равно радостно.

– Раньше о промежуточном финише судили по окончании первого круга, сейчас предварительные итоги принято подводить после последнего осеннего тура. Или все‑таки экватор чемпионата – это значимая черта?

– Если вы смотрите в таблицу, то по очкам она сейчас не очень значимая. Посмотрим в конце мая.

  • Игра «Крылья Советов»«Зенит» пройдет 9 ноября и начнется в 13:00 мск.
  • Самарцы занимают 13-е место в РПЛ с 13 очками после 14 туров. Петербургский клуб идет 3-м с 29 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Глушенков Максим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1762509783
Нашли что обсуждать.Естественно, "Зенит" победит, хотя пожелание у меня иное.
Ответить
evgevg13
1762510542
А как же: в очередном юбилейном сезоне возьмем всё и вся?
Ответить
Павелий
1762519071
Глушенков: "Мне плевать на игру и результат, госбабло же капает!"
Ответить
