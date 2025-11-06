Моуринью прокомментировал катастрофическую серию «Бенфики» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался после поражения от «Байера» (0:1) в ЛЧ.

Лиссабонцы – одна из двух команд, проигравших все 4 матча общего этапа.

3 из 4 поражений «Бенфики» были при Моуринью.

«Мы сделали все, кроме гола. Лучшая команда проиграла. Чтобы побеждать, нужно забивать, а мы били в штангу, во вратаря.

У меня есть вера в будущее. Нужно продолжать играть так же. Если мы будем играть так же, то будем побеждать. Мы проиграли этот матч, но если бы сыграли 10 раз, то выиграли бы в 9 случаях.

Будет сложно выйти в плей-офф, но если продолжим так же развиваться в нашей игре, то сможем забивать голы.

Судейство? Не хочу слишком много говорить об этом. Я знаю, что этот арбитр не питает ко мне особой симпатии, да и я к нему тоже. Но не думаю, что мы проиграли из-за судьи. Мы проиграли, потому что не забили голы», – заявил Моуринью.