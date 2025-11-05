Лапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с назначением пенальти в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо Мх» и ЦСКА.
- Матч обслуживала судейская бригада во главе с Иваном Сараевым.
- Он назначил спорный пенальти в конце 1-го тайма.
- Махачкалинцы реализовали 11-метровый. Этот гол стал единственным в игре.
«Тут все просто, самое главное то, кто сыграл в мяч. Мы видим, идет подача, Агаларов сыграл в мяч, а защитник по неосторожности бьет его снизу по ноге.
У Агаларова нога опускается естественным образом после того, как он сыграл в мяч. Он не должен на одной ноге стоять, а защитник махнул и не попал по мячу.
Фол по неосторожности и пенальти«, – резюмировал Лапочкин.
Источник: «Матч ТВ»