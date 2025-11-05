Введите ваш ник на сайте
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет

Сегодня, 16:39
9

Александр Мостовой рассказал, какого тренера «Спартака» считает лучшим за последнее десятилетие.

«Для меня – Аленичев. Без его работы не было бы чемпионства при Каррере. Все остальные особо не впечатлили», – заявил Мостовой.

  • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • Его сменил Массимо Каррера, для которого это был первый самостоятельный тренерский опыт.
  • Он привел команду к первому за 16 лет чемпионству.
  • Помимо «Спартака», Аленичев возглавлял «Енисей», тульский «Арсенал» и юношескую сборную России.
  • Он не тренирует с 2019 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Мостовой Александр
Цугундeр
1762350482
Ухх.. Не думал, что поаплодирую Его Величеству.
Ответить
slavа0508
1762351113
Глупость . эти все багажи ... Выигрывают титул здесь и сейчас ...
Ответить
VVM1964
1762351427
Спорное и бездоказательное заявление, но имеющее конечно право "на жизнь"... Возможно, подготовительную работу и состав команды - это заслуга Аленичева, но он не смог этим воспользоваться, возможно его уволили рановато, но произошло то, что произошло. Назвать лучшим тренером человека с которым Спартак ничего не добился и который был уволен из-за неудовлетворительных результатов -... Весьма сомнительный выбор !!!
Ответить
NewLife
1762352361
Насмешил.
Ответить
FFR
1762352673
Если Аленичев хороший тренер, то почему он не востребован с 2019 года?
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1762355741
Царь просто бухал с ним,вот он для него и лучший
Ответить
