Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет

Александр Мостовой рассказал, какого тренера «Спартака» считает лучшим за последнее десятилетие.
«Для меня – Аленичев. Без его работы не было бы чемпионства при Каррере. Все остальные особо не впечатлили», – заявил Мостовой.
- Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
- Его сменил Массимо Каррера, для которого это был первый самостоятельный тренерский опыт.
- Он привел команду к первому за 16 лет чемпионству.
- Помимо «Спартака», Аленичев возглавлял «Енисей», тульский «Арсенал» и юношескую сборную России.
- Он не тренирует с 2019 года.
Источник: «РБ Спорт»