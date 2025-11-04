Фанаты «Ливерпуля» испортили мурал с изображением Трента перед матчем с «Реалом»

Мурал с изображением Трента Александер-Арнольда, расположенный рядом с «Энфилдом», пострадал от рук неизвестных.
Так он выглядел до атаки вандалов.
Радикальные фанаты «Ливерпуля» облили мурал белой краской и написали: «Прощай, крыса».
Рабочие уже занимаются очисткой изображения.
- Трент – воспитанник «Ливерпуля».
- Летом правый защитник перешел в «Реал» в качестве свободного агента.
- На мурале нанесена его цитата: «Я обычный парень из Ливерпуля, чья мечта сбылась».
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press; твиттер The Athletic | Football
Источник: The Athletic