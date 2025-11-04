Фанаты «Ливерпуля» испортили мурал с изображением Трента перед матчем с «Реалом»

Мурал с изображением Трента Александер-Арнольда, расположенный рядом с «Энфилдом», пострадал от рук неизвестных.

Так он выглядел до атаки вандалов.

Радикальные фанаты «Ливерпуля» облили мурал белой краской и написали: «Прощай, крыса».

Рабочие уже занимаются очисткой изображения.

Трент – воспитанник «Ливерпуля».

Летом правый защитник перешел в «Реал» в качестве свободного агента.

На мурале нанесена его цитата: «Я обычный парень из Ливерпуля, чья мечта сбылась».

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press; твиттер The Athletic | Football