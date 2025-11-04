Корнаухов назвал причину неудач «Спартака»: «Это сложно исправить»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре «Спартака» в этом сезоне. Красно-белые ранее уступили «Краснодару» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

«За рамками матчей Станкович может спокойно говорить. Но если есть какая‑то, на его взгляд, несправедливость, то он не может себя контролировать и его помощники. Это же касается и игры команды. У «Спартака» высокого уровня футболисты. Если у них пойдет кураж, то их не остановишь. У них есть классные матчи. Но все это нестабильно. Так всю карьеру Станковича в «Спартаке». Это сложно исправить», – сказал Корнаухов.