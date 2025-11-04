Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» – «Спартак»

Вчера, 09:16
12

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал работу судей на матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

  • «Краснодар» победил со счетом 2:1, заканчивая встречу вдевятером.
  • Игру обслуживал Кирилл Левников.

«Всe было хорошо, пока не наступила 84-я минута – и Кордоба не получил первую жeлтую. Она ошибочная. Левников со своей позиции прекрасно видел, что Кордоба находился спиной к Литвинову, а тот его придерживал, ударил по ноге и сам упeрся в выставленную руку. Левников дал принцип преимущества, но резервный арбитр увидел дополнительное движение рукой со стороны Кордобы. Целовальников тут совсем не разобрался, это ошибка резервного.

На 88-й минуте Кордоба получил вторую жeлтую, здесь надо отметить действия первого ассистента. Но в очередной раз вещатель очень плохо показывает футбол. Повторы, которые нужны для оценки эпизодов и объяснения болельщикам, просто не показывают. Непонятно было, что делал Кордоба. Видно только поднятый флаг ассистента. Что там было, кто куда попал, в какой момент у Литвинова появился фингал? Потом ещe и показали повтор из космоса. И это на центральном матче!

Правильно поступил Левников на 90+5-й минуте, когда удалил Дугласа Аугусто. Игрок «Краснодара» отмахнулся и попал рукой по лицу сопернику, после чего умышленно выбил мяч вслед за остановкой игры – это неспортивное поведение. Не каждый бы так поступил на месте Левникова, но он поступил. Здесь не столько смелость, сколько опыт. Арбитр совершенно прав – игрок психовал и был наказан. Судьи уже читают «Краснодар» – любое падение подкрепляется криками. Но Левников никак не реагировал на психозы. На арбитров это впечатления уже не производит», – сказал Федотов.

Еще по теме:
Мостовой встал на защиту Станковича 4
Радимов жестко прошелся по игре «Спартака» против «Краснодара»: «Деградация продолжается» 7
Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Федотов Игорь Левников Кирилл
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1762237426
Этот вещатель теперь ещё долго будет нам вещать из космоса со своми космическими балаболами
Ответить
ПалкоВводецъ007
1762237864
В общем в концовке судьи пытались спасти хряков. Но даже они не способны вытащить антинародный позор России выше 6 места. Гыгыгы
Ответить
Desma
1762238921
Игорян, фингалы у защитников появляются из-за размахивания руками нападающего. Кордоба и не только он, вместо того, чтобы прикрывать корпусом доступ к мячу, расставляет руки и машет ими. Это нарушение правил. такой же Комличенко, Соболев........
Ответить
Krasnodar 123
1762242994
Судьишка -провокатор вот в чем дело умышленно свистел весь матч в пользу хряков не помогло в конце матча перешел к активным действиям мерзавчик! Решил навредить Краснодару в следующем матче посмотрим что у него получится!
Ответить
zigbert
1762264782
Можно было бы обойтись без большого количества предупреждений и удалений. А так конкурентам на высшие места это только на руку.
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
3
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
2
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
15:00
2
Все новости
Все новости
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
17:05
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
16:04
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027
15:43
1
Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером
15:30
1
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»
15:15
11
«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»
14:28
1
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
14:14
18
Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА
13:59
2
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
13:45
1
Реакция жены Карпина на смерть телезвезды
13:20
1
Смолов обвинил Станковича в неуважении к России
13:19
11
Садыгов вызван в РФС по делу «Химок»
12:54
2
Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»
12:40
11
Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева
12:30
4
Мостовой определил фаворита на победу в РПЛ
12:19
3
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027
12:15
8
Глебов выбыл до конца года из-за травмы
11:53
1
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Краснодара» и «Спартака»
11:42
3
Названа «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро
11:31
11
Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»
11:21
10
ВидеоРПЛ назвала лучшего футболиста октября
11:14
6
Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне
10:57
3
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно»
10:46
3
Губернатор Самарской области высказался об уходе Адиева из «Крыльев»
10:35
3
Тарасова ответила, можно ли считать российский футбол великим
10:25
4
Бубнов жестко разнес тренера РПЛ: «Кто он такой?»
10:13
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 