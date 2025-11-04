Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал работу судей на матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Краснодар» победил со счетом 2:1, заканчивая встречу вдевятером.

Игру обслуживал Кирилл Левников.

«Всe было хорошо, пока не наступила 84-я минута – и Кордоба не получил первую жeлтую. Она ошибочная. Левников со своей позиции прекрасно видел, что Кордоба находился спиной к Литвинову, а тот его придерживал, ударил по ноге и сам упeрся в выставленную руку. Левников дал принцип преимущества, но резервный арбитр увидел дополнительное движение рукой со стороны Кордобы. Целовальников тут совсем не разобрался, это ошибка резервного.

На 88-й минуте Кордоба получил вторую жeлтую, здесь надо отметить действия первого ассистента. Но в очередной раз вещатель очень плохо показывает футбол. Повторы, которые нужны для оценки эпизодов и объяснения болельщикам, просто не показывают. Непонятно было, что делал Кордоба. Видно только поднятый флаг ассистента. Что там было, кто куда попал, в какой момент у Литвинова появился фингал? Потом ещe и показали повтор из космоса. И это на центральном матче!

Правильно поступил Левников на 90+5-й минуте, когда удалил Дугласа Аугусто. Игрок «Краснодара» отмахнулся и попал рукой по лицу сопернику, после чего умышленно выбил мяч вслед за остановкой игры – это неспортивное поведение. Не каждый бы так поступил на месте Левникова, но он поступил. Здесь не столько смелость, сколько опыт. Арбитр совершенно прав – игрок психовал и был наказан. Судьи уже читают «Краснодар» – любое падение подкрепляется криками. Но Левников никак не реагировал на психозы. На арбитров это впечатления уже не производит», – сказал Федотов.