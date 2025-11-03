Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о главном кандидате на пост главного тренера «Спартака» – Альберте Риере.

«Не Альберт Риера должен возглавить «Спартак», а мексиканский тренер Дон Альберто Сальватьерра. А если он не сможет, тогда должен работать его сын Луис Альберто Сальватьерра. Точно будет лучше. Они тренировали известный мексиканский клуб «Богатые тоже плачут», – сказал Губерниев.