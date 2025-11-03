Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Краснодара»

Болельщики «Спартака» оставляют комментарии после матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

«Можно наверное уже сказать, что для нас сезон скорее всего окончен в плане борьбы за титул ! Какое там место займeм по итогу, уже не важно, нужно что-то менять, игры, достойной борьбы за золото сегодня к сожалению не было ... В любом случае Спартак навсегда ! В концовочке хоть немного порадовали небольшим шоу. Ну и ждeм теперь Кубок 6 числа и первую игру в Тушино с железяками», – написал Эмиль Эми и набрал 147 лайков.

«Браво, Краснодар! Победа на классе и счет никого не должен смущать. Уровни команд несопоставимы!» – добавил Максим Максимов (73 лайка).

«Обидное??? Краснодар мог в 1 тайме матч заканчивать. Позорное, а не обидное», – считает Николай Николаевич (82 лайка).