Судью Левникова похвалили за матч «Краснодар» – «Спартак»

Телеведущий, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков оценил судейство в матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:1).

«Краснодар» заканчивал встречу вдевятером.

Команда возглавила таблицу.

Следующий соперник «Краснодара» по РПЛ – «Балтика».

«Тяжелейший матч для Левникова. Аплодирую Кириллу – снова доказал, что он лучший судья страны.

Теперь столько давления и ожиданий от Талалаева в следующем туре – «Краснодар» приедет без четырех игроков, а главное, без Кордобы и Кривцова. Кривцов это ведь еще русский джокер, Мусаеву в Калининграде с заменами будет сложнее – лимит, а на кону многое.В концовке вспомнилось нетленное от Лунева – «Они мерзкие, черти». Но это латиноамериканцы, у них подобное в крови – если вы смотрели трансляции Кубка Либертадорес, там подобное повсеместно.

В какой-то момент даже стало интересно, дойдет ли до потасовки – вроде той, когда лет 20 назад в Раменском южноамериканцы «Сатурна» довели ЦСКА Газзаева (тоже не ангелов) и пошла стенка на стенку.

Но Левников это не Шафеев, при ком матч ЦСКА-Краснодар сразу стал склоняться к скандалу. Кирилл игру под контролем удержал – и два гостевых удаления на «Озон Арене» это то, на что не каждый судья решится», – написал Казаков.