В «Ахмате» крайне недовольны судейством в матче с «Балтикой»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

В поле судил петербуржец Иван Абросимов.

С 59-й минуты грозненцы были в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Георгия Мелкадзе.

«Ахмат» остался на 9-м месте.

«Что делают эти товарищи, которые смотрят эпизоды? Подзывают главного арбитра к монитору, после чего удаляют игрока. Вообще непонятная история.

Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе? Игрок «Балтики» стелется в подкате, а что должен был сделать Георгий? Оттолкнуться в воздухе и перепрыгнуть соперника? В поражении виноваты сами, но конкретно эти действия нам непонятны», – сказал Айдамиров.