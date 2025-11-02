В «Ахмате» крайне недовольны судейством в матче с «Балтикой»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).
- В поле судил петербуржец Иван Абросимов.
- С 59-й минуты грозненцы были в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Георгия Мелкадзе.
- «Ахмат» остался на 9-м месте.
«Что делают эти товарищи, которые смотрят эпизоды? Подзывают главного арбитра к монитору, после чего удаляют игрока. Вообще непонятная история.
Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе? Игрок «Балтики» стелется в подкате, а что должен был сделать Георгий? Оттолкнуться в воздухе и перепрыгнуть соперника? В поражении виноваты сами, но конкретно эти действия нам непонятны», – сказал Айдамиров.
Источник: «Спорт-Экспресс»