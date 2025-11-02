Стали известны стартовые составы на матч 14 тура чемпионата России в котором сыграют «Краснодар» и «Спартак». Игра состоится 2 ноября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Литвинов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Солари, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

