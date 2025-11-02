«Это больно»: Альба – о поражении от «Акрона»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал исход матча 14-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1).
- У ростовчан отменили 2 гола после ВАР.
- «Ростов» занимает 11-е место.
- В 15-м туре РПЛ команда Альбы сыграет на выезде против «Сочи» (8 ноября).
– В вашей карьере было более обидное поражение?
– Не знаю. Наверное, были. Результат – это больно. Я никогда так не кричал, как когда мы сегодня забили в добавленное время. Бывает так, что результат мы не получаем, но самое главное, что я увидел на поле. У нас было больше моментов. Мы могли даже сравнять, когда были в меньшинстве. Рад за мою команду. Если мы так продолжим, то результат будет.
Источник: «Матч ТВ»