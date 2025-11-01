РПЛ. «Динамо Мх» победило дома «Крылья Советов» (2:0) и покинуло зону стыков

«Динамо Мх» в 14-м туре РПЛ обыграло дома «Крылья Советов». Оба гола забили легионеры.
Махачкалинцы покинули зону переходных матчей, опередив «Крылья Советов». Самарцы опустились на 12-е место.
«Динамо Мх» прервало четырехматчевую серию без побед. У «Крыльев» в РПЛ шесть матчей без побед подряд.
«Крылья Советов» ни разу не побеждали «Динамо Мх».
Россия. Премьер-лига. 14 тур
Динамо Мх - Крылья Советов - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - У. Мрезиг, 5; 2:0 - М. Мубарик, 78.
Источник: «Бомбардир»