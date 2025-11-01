Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»

Тренер Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» сейчас находится на правильном пути. В ближайшем матче команда встретится на выезде с «Краснодаром».
«Должна быть интересная игра. Кажется, «Спартак» встает на путь истинный, хотя не очень блещет по игре. «Краснодар» не отпускает своих очков, с каждым днем становится все опытнее. В этом матче у меня нет фаворита. В верхней части таблицы РПЛ все равны, поэтому игра на три результата. Буду сожалеть, если матч завершится нулевой ничьей», – сказал Непомнящий.
- Игра пройдет в Краснодаре 2 ноября и начнется в 19:30 мск.
- «Быки» идут 2-ми в РПЛ с 29 очками после 13 туров. «Спартак» занимает 6-ю позицию с 22 баллами.
Источник: NEWS.ru