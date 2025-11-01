Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»

Сегодня, 14:29
2

Тренер Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» сейчас находится на правильном пути. В ближайшем матче команда встретится на выезде с «Краснодаром».

«Должна быть интересная игра. Кажется, «Спартак» встает на путь истинный, хотя не очень блещет по игре. «Краснодар» не отпускает своих очков, с каждым днем становится все опытнее. В этом матче у меня нет фаворита. В верхней части таблицы РПЛ все равны, поэтому игра на три результата. Буду сожалеть, если матч завершится нулевой ничьей», – сказал Непомнящий.

  • Игра пройдет в Краснодаре 2 ноября и начнется в 19:30 мск.
  • «Быки» идут 2-ми в РПЛ с 29 очками после 13 туров. «Спартак» занимает 6-ю позицию с 22 баллами.

Еще по теме:
Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак» 1
Семин объяснил, почему не будет называть кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром» 1
Источник: NEWS.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Непомнящий Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1761998225
Какие же тупые эти хулители «Спартака». Просто диву даешься) Вот, например, Непомнящий, которого щелкоперы возвели в сан мэтра) А он ничего не видит и не смыслит, кроме как желания заработать на баночку пива) Дурик, посмотри что делается на самом деле) Например, «Zénite» после 13 туров прошлого сезона имел 30 очков, а в текущем 26, соответственно «Динамо» 29 очков и 16 и т.д. «Спартак» же после 13 туров, как это будет не удивительно, как имел 22 очка в прошедшем сезоне, так с ними и остался в сезоне 2025-2026. Забил в прошедшем сезоне 19 голов, в этом 21) Скажете нет прогресса?) Отвечаю: нет и регресса, как у «Zénite», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ... Как же был прав Иван Крылов, описывая разныных недоумков типа Непомнящего, Губерниева, Черданцева, ... Кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней
Ответить
...уефан
1761998828
...так, на истинный путь встал Спартак или на путь истины встал он? В чём истина? Каков наш путь? Где силы брать? Где правда, брат?...
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Радимовым и Широковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
2
Фанат «Реала» умер от сердечного приступа после незабитого пенальти Мбаппе в Эль Класико
16:42
Мостовой оценил «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»
16:07
Мбаппе назвал свой самый памятный гол
15:46
Несколько игроков основы «Локомотива» пропустят матч с «Зенитом»
15:03
Юран вернулся в Москву после ухода из «Серикспора»
14:46
1
Тренер клуба РПЛ отреагировал на информацию об отставке
14:17
Круговой – о попытке похищения Мостового: «Как он рванул! Только пятки сверкали!»
14:04
3
ФотоГоловин расстался с девушкой
13:35
13
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
12:35
1
Все новости
Все новости
Директор «Пари НН» – о последнем месте: «Безнадеги нет, верим в Шпилевского»
16:49
В «Пари НН» защитили Шпилевского, обхамившего журналистов
16:29
Лапочкин оценил решение Карасева о пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Пари НН»
15:59
Ташуев – о приглашении Лички в «Спартак»: «Почему в «Динамо» позвали его, а не меня?»
15:51
1
Юран вернулся в Москву после ухода из «Серикспора»
14:46
1
Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
14:29
2
Тренер клуба РПЛ отреагировал на информацию об отставке
14:17
Круговой – о попытке похищения Мостового: «Как он рванул! Только пятки сверкали!»
14:04
3
Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак»
13:56
2
Гасилин заявил, что Спаллетти может позвать Батракова в «Ювентус»
13:40
Глеб объяснил, почему «Зениту» стало сложнее бороться за титул в РПЛ
13:25
2
Семин объяснил, почему не будет называть кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
13:15
1
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
12:35
1
Ташуев объяснил, за счет чего «Локомотив» может победить «Зенит»
12:20
1
Черышев высказался о продолжении карьеры
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:45
Где смотреть матч «Балтика» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:43
Где смотреть матч «Оренбург» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:40
Капелло отказался возглавить «Спартак»
11:34
8
Шпилевский объяснил, почему в ворота «Пари НН» часто назначают пенальти
11:22
1
Круговой отреагировали на слова Челестини о том, что ЦСКА находится на пределе
10:49
2
Стало известно, почему у РПЛ не получилось серьезно улучшить сумму контракта с «Матч ТВ»
09:54
Шнякин посмеялся над критикой в адрес комментаторов «Матч ТВ»
09:27
15
Экс-гендиректор «Спартака» сказал, когда клубу нужно принимать решение по Станковичу
09:16
4
Григорян раскритиковал высказывания Шпилевского: «Я вижу пустые глаза у игроков»
09:12
2
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
08:58
Сенников объяснил, почему «Спартак» может преподнести сюрприз в игре с «Краснодаром»
08:49
3
Челестини рассказал о состоянии травмированного Акинфеева
08:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 