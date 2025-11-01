Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»

Тренер Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» сейчас находится на правильном пути. В ближайшем матче команда встретится на выезде с «Краснодаром».

«Должна быть интересная игра. Кажется, «Спартак» встает на путь истинный, хотя не очень блещет по игре. «Краснодар» не отпускает своих очков, с каждым днем становится все опытнее. В этом матче у меня нет фаворита. В верхней части таблицы РПЛ все равны, поэтому игра на три результата. Буду сожалеть, если матч завершится нулевой ничьей», – сказал Непомнящий.