Челестини рассказал о состоянии травмированного Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сказал, когда в состав команды после травмы сможет вернуться вратарь Игорь Акинфеев.
– Когда будет играть Акинфеев?
– Его еще беспокоят боли. Мы сегодня утром разговаривали. Он хочет быть с командой, хочет быть на скамейке. Это наш капитан и мы нуждаемся в нем. Он скажет нам, когда будет готов. Он хочет сейчас все время проводить с нами.
– Насколько изменилось ваше представление о футболе в России?
– Я ожидал, что лига будет боевая и конкурентоспособная. В «Базеле» я выиграл золотой дубль, дальше хотел работать в другом месте. В этой лиге команды многое пытаются воплощать. Игроки здесь хорошие, индивидуально они могут отличаться. Сейчас понимаю, что это так и есть.
– Какие ощущения, когда в ваш день рождения у вас матч?
– Двойственные ощущения. Моя работа дает мне много всего, это страсть и радость. В каждой работе приходится чем‑то жертвовать. Я проживаю жизнь в команде, в своей второй семье. Хочу пообщаться со своей первой семьей. Часть моего сердца говорит в этот день, что хочется увидеть людей, которых ты любишь.
- Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче 11‑го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) 5 октября и с тех пор не играл.
- В этом сезоне 39-летний голкипер провел за красно-синих 12 матчей, пропустил 10 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.