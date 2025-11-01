Челестини рассказал о состоянии травмированного Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сказал, когда в состав команды после травмы сможет вернуться вратарь Игорь Акинфеев.

– Когда будет играть Акинфеев?

– Его еще беспокоят боли. Мы сегодня утром разговаривали. Он хочет быть с командой, хочет быть на скамейке. Это наш капитан и мы нуждаемся в нем. Он скажет нам, когда будет готов. Он хочет сейчас все время проводить с нами.

– Насколько изменилось ваше представление о футболе в России?

– Я ожидал, что лига будет боевая и конкурентоспособная. В «Базеле» я выиграл золотой дубль, дальше хотел работать в другом месте. В этой лиге команды многое пытаются воплощать. Игроки здесь хорошие, индивидуально они могут отличаться. Сейчас понимаю, что это так и есть.

– Какие ощущения, когда в ваш день рождения у вас матч?

– Двойственные ощущения. Моя работа дает мне много всего, это страсть и радость. В каждой работе приходится чем‑то жертвовать. Я проживаю жизнь в команде, в своей второй семье. Хочу пообщаться со своей первой семьей. Часть моего сердца говорит в этот день, что хочется увидеть людей, которых ты любишь.