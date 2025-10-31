Бевеев из «Балтики» заинтересовал московский клуб

Фланговый защитник «Балтики» Мингиян Бевеев может продолжить карьеру в более статусном клубе.
29-летний футболист привлек внимание «Локомотива». Трансфер возможен уже зимой.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассчитывает сохранить Бевеева в составе, но клуб готов рассматривать предложения по игрокам старше 25 лет.
- Рыночная стоимость фулбека – 900 тысяч евро.
- В октябре Бевеев дебютировал за сборную России.
- Он в «Балтике» с лета 2025 года, куда перешел из «Урала».
- В этом сезоне Бевеев забил 1 гол в 16 матчах.
Источник: Metaratings