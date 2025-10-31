Бевеев из «Балтики» заинтересовал московский клуб

Фланговый защитник «Балтики» Мингиян Бевеев может продолжить карьеру в более статусном клубе.

29-летний футболист привлек внимание «Локомотива». Трансфер возможен уже зимой.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассчитывает сохранить Бевеева в составе, но клуб готов рассматривать предложения по игрокам старше 25 лет.