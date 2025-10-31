Заявление РПЛ о новом контракте с «Матч ТВ»

Российская Премьер-лига подтвердила заключение нового договора с телеканалом «Матч ТВ».
«Договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей Лиги.
Соглашение рассчитано на четыре года – с начала сезона-2026/27 до окончания сезона-2029/30 – и включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга «Матч ТВ» как основного вещателя.
Подписание соглашения было одобрено на сегодняшнем заседании общего собрания РПЛ. Клубы-члены лиги проголосовали за пролонгацию договора единогласно», – говорится в официальном пресс-релизе.
- Сообщалось, что лига заработает 28,5 миллиарда рублей за четыре года.
- Общая сумма контракта превысит 30 миллиардов за счет дополнительных соглашений, например обслуживания ВАР и продакшена.
- По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей в федеральном эфире.
Источник: телеграм-канал РПЛ