«Матч ТВ» потратит рекордную сумму на новый контракт с РПЛ

Стали известны дополнительные подробности нового договора между РПЛ и «Матч ТВ».
Сообщалось, что лига заработает 28,5 миллиарда рублей за четыре года.
На самом деле сумму контракта превысит 30 миллиардов за счет дополнительных соглашений, например обслуживания ВАР и продакшена.
- За подписание нового ТВ-контракта с «Матч ТВ» сегодня проголосовало общее собрание РПЛ.
- По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей в федеральном эфире.
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна