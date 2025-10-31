«Матч ТВ» потратит рекордную сумму на новый контракт с РПЛ

Стали известны дополнительные подробности нового договора между РПЛ и «Матч ТВ».

Сообщалось, что лига заработает 28,5 миллиарда рублей за четыре года.

На самом деле сумму контракта превысит 30 миллиардов за счет дополнительных соглашений, например обслуживания ВАР и продакшена.