Луис Энрике сравнил Семака и Анчелотти

Сегодня, 13:50
2

Вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике высказался о тренерах обеих команд.

– Тренироваться под руководством Карло Анчелотти – это особенная ответственность?

– Безусловно. Работать с Анчелотти – это честь. Он великий тренер, с огромной историей и множеством побед. Но при этом он остается очень близким к игрокам, постоянно общается, помогает каждому улучшать свои индивидуальные качества.

С ним легко работать – он часто шутит, создает хорошее настроение на тренировках. Это очень важно, потому что под его руководством игроки действительно раскрываются, становятся сильнее, находят лучшие версии самих себя. Каждый день рядом с ним – это возможность расти и развиваться.

– Какие общие черты и различия вы видите между Карло Анчелотти и Сергеем Семаком?

– Честно говоря, я не вижу больших различий. Оба – настоящие профессионалы, трудолюбивые и полностью сосредоточенные на победах. Это тренеры-победители, которые привыкли вести свои команды к титулу и не представляют себе другого исхода.

Они много общаются с игроками, уделяют внимание каждой детали и стараются сделать так, чтобы команда показывала свой максимум. При этом оба создают комфортную атмосферу – легкую, позитивную, чтобы игроки чувствовали себя свободно и без лишнего давления.

Именно поэтому на поле все могут раскрыться и показать свой лучший футбол.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Бразилия Энрике Луис Анчелотти Карло Семак Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Серый212918
1761911259
Знатно лизнул.
Ответить
Niklas80
1761912645
Да какие здесь могут быть сравнения?!)
Ответить
