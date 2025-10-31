Введите ваш ник на сайте
Сафонов посетил концерт белорусского комика в Париже

Сегодня, 00:46
6

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов побывал на выступлении стендап-комика Вани Усовича.

«На днях ходили на стендап Вани Усовича. Мне очень понравилось, классный материал, уютная небольшая театральная площадка и куча хорошего настроения.

После прогулялись мимо башни и поужинали. В общем, прекрасный вечер, хорошее напоминание нам с Маришей, что стоит чаще выходить в Париже на всевозможные мероприятия», – написал российский футболист в своем телеграм-канале.

  • Сафонов ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26.
  • Сообщалось, что голкипер готов уйти из «ПСЖ» предстоящей зимой.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1761864478
_ бульбаш-обиженка до Парижу добрался, там ещё второй куколд- стендапер есть, у которого от Батьки изжога по всему телу,фамилию жаль забыл
Ответить
subbotaspartak
1761880624
Ну да, на скамейке даже в первом ряду скучновато.
Ответить
BarStep
1761885287
Бомб! Кому интересен интим Моти и Маши, ну скорее всего, они подписаны на их Телеграм-каналы… Здесь эта муть и их сопли зачем??!
Ответить
...уефан
1761893796
...ниочём, хорошая погода не правда ли?...
Ответить
DMитрий
1761898027
Сафонов посетил концерт белорусского комика в Париже, а потом его посетила белочка. Про ерунду сюда написали, а самое интересное пропустили.
Ответить
Айболид
1761899253
У них там есть ещё усраинский комик , с короночкой - "дайте гроши" .
Ответить
