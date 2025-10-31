Сафонов посетил концерт белорусского комика в Париже

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов побывал на выступлении стендап-комика Вани Усовича.
«На днях ходили на стендап Вани Усовича. Мне очень понравилось, классный материал, уютная небольшая театральная площадка и куча хорошего настроения.
После прогулялись мимо башни и поужинали. В общем, прекрасный вечер, хорошее напоминание нам с Маришей, что стоит чаще выходить в Париже на всевозможные мероприятия», – написал российский футболист в своем телеграм-канале.
- Сафонов ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26.
- Сообщалось, что голкипер готов уйти из «ПСЖ» предстоящей зимой.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова