Сафонов посетил концерт белорусского комика в Париже

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов побывал на выступлении стендап-комика Вани Усовича.

«На днях ходили на стендап Вани Усовича. Мне очень понравилось, классный материал, уютная небольшая театральная площадка и куча хорошего настроения.

После прогулялись мимо башни и поужинали. В общем, прекрасный вечер, хорошее напоминание нам с Маришей, что стоит чаще выходить в Париже на всевозможные мероприятия», – написал российский футболист в своем телеграм-канале.