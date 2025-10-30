Введите ваш ник на сайте
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым

Сегодня, 22:44

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о тренерском периоде Станислава Черчесова в сборной России.

«С Черчесовым оказалось на удивление легко работать. Знаю, что Станислав Саламович не всегда находил общий язык с журналистами, но внутри команды он оказался совершенно не таким, как на публике.

Несмотря на то что сам был превосходным вратарем, он вообще не пытался вмешиваться в то что касалось вратарской работы – для этого у нас был Гинтарас Стауче.

Сам Стас больше работал с полевыми игроками. Наверняка он подмечал какие-то моменты касательно вратарей, но никогда не позволял себе как-то это комментировать.

В каких-то ситуациях мог быть излишне эмоционален, но в этом плане я прошел очень хорошую школу, когда начинал в ЦСКА под началом Валерия Георгиевича [Газзаева]. Они с Черчесовым были очень похожи в плане эмоций.

В свое время, когда Станислав Саламович играл в «Спартаке», он мне очень нравился как вратарь. Можно сказать, реально был моим кумиром. Я следил за тем, как он играл в клубе, в сборной, хотя на тот момент мне было 10 или 11 лет.

Много раз потом слышал: мол, легко быть сильным вратарем в том непобедимом «Спартаке». Но ты сначала попади в тот «Спартак», посиди не один год за спиной Дасаева, дождись своей очереди, не растеряв вратарских качеств. Поэтому я всегда относился к Черчесову с колоссальным уважением.

Он всегда любил вовремя расставить точки, о чем бы ни заходила речь. Касательно тех же премиальных мы, помню, приехали на первый сбор в Новогорск, собрались небольшим составом в комнате главного тренера, все обсудили, после чего тема была закрыта и больше никогда не поднималась.

Все функции внутри команды были распределены столь же четко, каждый, кто входил в тренерский штаб, знал зону своей ответственности и четко ее придерживался.

Важно было и то, что Стас никогда не позволял себе показать, что что-то идет не так. Даже когда на Кубке конфедераций мы из-за моей ошибки проиграли мексиканцам, да и потом, ближе к чемпионату мира, у команды пошла не самая приятная серия поражений и ничьих, мы постоянно слышали от тренера: все нормально, все идет по плану, мы движемся вперед, продолжаем набирать форму.

Интересно, что при всей четкости и требовательности Черчесова в работе внутри команды не было даже намека на диктатуру. По любому вопросу ты мог подойти к тренеру. Если у кого-то из игроков возникала необходимость съездить куда-то по делам или домой, подобные вопросы решались мгновенно.

Что до чисто рабочих отношений, если бы внутри сборной в тот период были какие-то скандалы или хотя бы незначительные трения, если бы игроки не доверяли тренеру, а тренер – игрокам, мы никогда не сыграли бы на домашнем чемпионате мира настолько удачно», – написал Акинфеев в своей автобиографической книге.

  • Черчесов возглавлял российскую сборную с 2016 по 2021 год.
  • Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

Вратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
Акинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
Челестини раскрыл, что сказал Акинфееву после его ошибки в матче с «Ростовом»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
