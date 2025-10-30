«Спартак» отказался от покупки Глушенкова

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что «Зенит» предлагал красно-белым купить нападающего Максима Глушенкова в прошлом сезоне.
– «Спартак» очень странно себя ведeт, если говорить о трансферной политике. Помните у Глушенкова были какие-то разногласия в «Зените»? Я относительно недавно услышал, что Глушенков сразу был в предложении. В то время известный агент занимался «Спартаком-2».
– Вы про Павла Андреева?
– Да, поэтому первое предложение было «Спартаку». За 7 миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже.
– Это было недавно?
– Возьмeм плюс-минус год назад. Прошлый сезон. Ближе к концу. И что сделал «Спартак»? Они отказались и взяли Жедсона за 22 миллиона. Ещe и неизвестно, сколько на самом деле они потратили. Есть разница.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 14 матчей за «Зенит», отметился 8 голами и 4 асисстами.
- Его контракт с клубом рассчитан сроком до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 12 миллионов евро.