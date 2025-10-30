Введите ваш ник на сайте
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова

Сегодня, 17:30
14

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что «Зенит» предлагал красно-белым купить нападающего Максима Глушенкова в прошлом сезоне.

«Спартак» очень странно себя ведeт, если говорить о трансферной политике. Помните у Глушенкова были какие-то разногласия в «Зените»? Я относительно недавно услышал, что Глушенков сразу был в предложении. В то время известный агент занимался «Спартаком-2».

– Вы про Павла Андреева?

– Да, поэтому первое предложение было «Спартаку». За 7 миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже.

– Это было недавно?

– Возьмeм плюс-минус год назад. Прошлый сезон. Ближе к концу. И что сделал «Спартак»? Они отказались и взяли Жедсона за 22 миллиона. Ещe и неизвестно, сколько на самом деле они потратили. Есть разница.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 14 матчей за «Зенит», отметился 8 голами и 4 асисстами.
  • Его контракт с клубом рассчитан сроком до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 12 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1761835473
Достали уже эти бывшие и не бывшие. Есть еще 15 команд, но всех волнует только Спартак.
Ответить
рылы
1761836026
охотно верим, что зенит: 1) решил продать своего лидера 2) паспортиста 3) спартаку!! 4) за 7 лямов, ахаха!
Ответить
iscariot
1761836377
Этот Первак такую чушь несет постоянно, скатился до уровня Червя. Кто такой Вадим Андреев? Нет такого агента, есть всем известный Павел Андреев.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761840975
СПАРТАК гнилой клуб....ГЛУШЕНКОВ не пойдёт в СПАРТАК...его там кинули...СПАРТАК НАРОДНЫЙ КЛУБ+НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ на ветер
Ответить
FCSpartakM
1761841393
Кек, сравнил Жедсона с Максимкой "играю раз в пять туров". ХАХХАХ
Ответить
Интерес
1761841696
Прошлые все такие умные, и знают много больше действующих.
Ответить
NewLife
1761842314
Бомбардир размазывает букмекерские сопли, чтобы хоть чуток кликов на пропитание получить, позор)
Ответить
alefreddy
1761849141
Как футболист Глушак хороший но гнилой по натуре поэтому от него тогда избавились.А болотным нервы потреплет еще
Ответить
FWSPM
1761855420
разница действительно есть)) и она не в пользу глушкова
Ответить
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
14
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
