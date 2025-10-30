Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ

Нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли попал в сферу интересов «Локомотива». Также его кандидатуру изучают несколько китайских клубов.

При этом ЦСКА, ищущий усиление на позицию нападающего, уругвайца в этом ключе не рассматривают.

«На Песчаной считают, что он продублирует Алвеса, а на место центрфорварда нужен другой человек», – написал журналист Иван Карпов.

Сообщается, что Боселли пока не намерен продлевать контракт с «Пари НН», срок которого рассчитан до конца сезона. Игрок хочет перейти в более статусный клуб.