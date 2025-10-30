Семин сказал, нужно ли Кисляку уходить из ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном уходе полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА.

– Челестини сказал, что, когда Кисляк будет выбирать себе европейскую команду, нужно будет в первую очередь обращать внимание на заинтересованность тренера в игроке, а не на клуб. Согласны?

– Я согласен с тем, что он сказал на 100%. Это касается как раз наших футболистов, потому что наши футболисты идут туда, куда их ведут, и часто попадают впросак. Тренер не видит игрока в стартовом составе, в модели своей игры. Иной раз игроки приходят, а у тренера другие мысли, другие идеи. Это должны запомнить все наши футболисты.

– Вы видите для Матвея какую‑то определенную команду?

– Зачем ему уходить из ЦСКА, если у него всe хорошо идет? Я не знаю, стоит ли ему уходить, не могу этого рекомендовать, потому что сам футболист должен определять, куда и когда ему уйти. Не окружение его, а сам должен определить. По своему чутью, ощущению, по своей душе.