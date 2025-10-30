Введите ваш ник на сайте
Семин сказал, нужно ли Кисляку уходить из ЦСКА

Сегодня, 10:27
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном уходе полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА.

– Челестини сказал, что, когда Кисляк будет выбирать себе европейскую команду, нужно будет в первую очередь обращать внимание на заинтересованность тренера в игроке, а не на клуб. Согласны?

– Я согласен с тем, что он сказал на 100%. Это касается как раз наших футболистов, потому что наши футболисты идут туда, куда их ведут, и часто попадают впросак. Тренер не видит игрока в стартовом составе, в модели своей игры. Иной раз игроки приходят, а у тренера другие мысли, другие идеи. Это должны запомнить все наши футболисты.

– Вы видите для Матвея какую‑то определенную команду?

– Зачем ему уходить из ЦСКА, если у него всe хорошо идет? Я не знаю, стоит ли ему уходить, не могу этого рекомендовать, потому что сам футболист должен определять, куда и когда ему уйти. Не окружение его, а сам должен определить. По своему чутью, ощущению, по своей душе.

  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел 20 матчей за ЦСКА, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Семин Юрий
Даже очевидные творцы нашего футбола бояться возразить против идеи скорейшего перехода в европейский клуб.Никто не рискует свой поднимать до уровня желаемого.Дожили...
