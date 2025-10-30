Шалимов сравнил «Спартак» и «Реал»

Бывший тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов сравнил игру «Спартака» и «Реала». В 14-м туре чемпионата России красно-белые в гостях встретятся с «Краснодаром».

«Я не исключаю, что для «Краснодара» это будет тяжелейшая игра. Барко сыграет по‑другому, где‑то повезeт Угальде, Маркиньос может выдать иную игру – не такую, как с «Оренбургом», когда их заменили после первого тайма.

За «Спартак» волнительно, нестабильно. Так может играть «Реал», когда у тебя Беллингем, Мбаппе и Винисиус – за них не нужно забегать. Можно не наигрывать какие‑то фланги, когда Винисиус способен уйти влево, сместиться вправо, обыграть и отдать Беллингему, тот – разобраться, а Мбаппе – забить. У них провалов нет», – сказал Шалимов.