Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов разобрал игровые проблемы «Спартака»

Вчера, 18:06
19

Игорь Шалимов проанализировал игру «Спартака» в сезоне-2025/26.

«У «Спартака» по схеме, по позициям все понятно, но видно, что не отлажены игровые взаимодействия.

Рябчук подключается к атаке, но до автоматизма элемент не доведен. Не понятно, будут ли забегания – нет КПД, хотя Рябчук и Денисов готовы забегать. Рябчук много забегает в атаку, по 30 метров рывки, но это в никуда – нет продолжения.

Почему так много замен в перерыве? Потому что тренер чего-то ждет, что футболисты сделают что-то экстра, но для этого нужны отработанные взаимодействия, самоотдачи тут недостаточно. Нужны отработанные элементы, наигранные вещи – недостаточно набора классных игроков, чтобы побеждать.

Утрирую, конечно, но у меня ощущение, что Станкович расставляет игроков, а отработки элементов, простых вещей нет. Команда должна, по мысли тренера, играть за счет сильных качеств футболистов, но этот подход не работает.

Потому что никто не знает теперь, какой будет следующая игра – нет поставленной игры, отдельных элементов, все зависит от того, смогут ли отдельные исполнители сделать результат.

А сталкиваясь с организованной командой, «Спартак» в такой ситуации всегда будет иметь проблемы», – сказал Шалимов.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.

Еще по теме:
Шалимов сравнил «Спартак» и «Реал» 3
56-летний Шалимов ответил, можно ли к нему обращаться «Гарик» 12
Шалимов определил главную проблему «Динамо» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Станкович Деян
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1761751027
...ну, тут трудно не согласиться с Шалимовым, хотя, кроме этого, ещё пара-тройка скелетов по спартаковским шкафам спрятаны...
Ответить
andr45
1761754032
Теперь ждем разбора игровых проблем «Факела», Ахмата», «Урала», ...))) PS  САЛИХОВА «Как послушаешь «бывших», то диву даёшься, как это они всё знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.»
Ответить
САДЫЧОК
1761757237
Я постоянно говорю, что у Станковича нет тренерских знаний и он ничего не делает. Нужен тренер - а не позёр на камеру.
Ответить
k611
1761757312
Шалимов сделал успешную футбольную карьеру, а вот с тренерской работой пока пробуксовка. Если видит проблемы другого клуба, почему в своей команде игровые проблемы решить не может и как тренер не может достичь нужного результата...
Ответить
FCSpartakM
1761758462
А игровые проблемы Факела не сумел разобрать. Хотя даже физрук Шалимов справился бы лучше,чем Станок
Ответить
Цугундeр
1761760480
)) Ути. "Шаля освобождённый") Читайте и смотрите на всех каналах!)
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
12
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 