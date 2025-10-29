«Ради бизнеса Карпина»: Селюк недоволен составом сборной России

Футбольный агент Дмитрий Селюк поставил под сомнение справедливость отбора игроков в состав сборной России.

«Много вопросов, зачем включаются и приглашаются ряд футболистов. Зачем Соболев, Комличенко, Миранчук, Осипенко и ещe несколько игроков?

Комличенко вызывался, чтобы его можно было продать в «Локомотив». Соболев по той же причине приглашается. Зачем там Захарян с Сафоновым, которые за свои клубы не играют?

К сожалению, очень многие вызовы делаются ради бизнеса Карпина, чтобы можно подороже было продать футболиста.

Он же сам говорил, что старше 30 лет не приглашает в сборную. А у нас тут Комличенко, которому 30. Миранчуку – столько же. Осипенко вообще 31. Приглашать его в сборную – полный позор защиты. Сергеев тоже не подходит по возрасту, но он в списке.

Карпин сам себе противоречит. Если к нему кто-то обратится сделать бизнес и увеличить стоимость, то мы увидим этого человека в сборной», – сказал Селюк.