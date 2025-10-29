«Да ну нафиг»: Ловчев эмоционально отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к Батракову

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поставил под сомнение информацию, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может перейти в «Барселону».
«Да ну нафиг, все в мире, блин, «интересуются». Это агенты раздувают, чтобы цену набить.
Ну где Батраков и где Ямаль? Вот смотришь на Ямаля – у него нет соперников, он выходит и делает, что хочет. У нас – другой уровень», – сказал Ловчев.
- 20-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- В этом сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.
- Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
Источник: «Советский спорт»