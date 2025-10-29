Введите ваш ник на сайте
  • «Да ну нафиг»: Ловчев эмоционально отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к Батракову

«Да ну нафиг»: Ловчев эмоционально отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к Батракову

Вчера, 00:48
10

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поставил под сомнение информацию, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может перейти в «Барселону».

«Да ну нафиг, все в мире, блин, «интересуются». Это агенты раздувают, чтобы цену набить.

Ну где Батраков и где Ямаль? Вот смотришь на Ямаля – у него нет соперников, он выходит и делает, что хочет. У нас – другой уровень», – сказал Ловчев.

  • 20-летний Батраков – воспитанник «Локо».
  • В этом сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Локомотив Батраков Алексей Ямаль Ламин Ловчев Евгений
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Snek
1761693969
Я не знаю какого-то там уровня Батраков по сравнению с Ямалем или Барсой в целом, но сам по себе Ямаль переоценён. Он действительно молодой, талантливый, но он ещё ребёнок и по поведению на поле, и вне его. Стабильность у него хромает, может выдать взрывной матч, может вообще сыграть так, что даже Соболеву за свою игру стыдно не будет. Яркий пример такого же игрока, как Ямаль - Баллотелли. Вечно талантливый и нестабильный, добился в итоге чего? Ничего.
Ответить
subbotaspartak
1761715045
Может им для улучшения дизайна блондины требуются.
Ответить
TOMSON
1761717666
Интересуется и интересуется. При нынешней конкуренции они обязаны интересоваться всеми кто хоть какие-то таланты проявляет. Обязывает ли это к чему-то Барселону? Нет. Дает ли что-то Батракову? Нет. На мой взгляд нужно сильно проще относится к таким новостям.
Ответить
каа
1761719065
Удивительное качество у наших - недооценивать (в основном гнобить) своих, при этом переоценивать все "где нас нет"..(((
Ответить
uralec06
1761797371
Для меня Батраков закончился как начал волосы красить...терпеть не могу нарцисов
Ответить
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
12
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
