«Да ну нафиг»: Ловчев эмоционально отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к Батракову

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поставил под сомнение информацию, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может перейти в «Барселону».

«Да ну нафиг, все в мире, блин, «интересуются». Это агенты раздувают, чтобы цену набить.

Ну где Батраков и где Ямаль? Вот смотришь на Ямаля – у него нет соперников, он выходит и делает, что хочет. У нас – другой уровень», – сказал Ловчев.