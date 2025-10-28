Введите ваш ник на сайте
Федотов оценил судейство в матче «Зенит» – «Динамо»

Сегодня, 12:15

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче «Зенит» – «Динамо».

Петербуржцы победили со счетом 2:1 в 13-м туре РПЛ. Игру обслуживал Алексей Сухой.

«О моменте на 82-й минуте, когда судьи не засчитали гол «Зенита» и отменили красную вратарю «Динамо» Расулову. Надо правильно показывать футбол, чтобы было понятно, почему Сухой так долго доставал красную и почему он вообще это сделал. Вопросы к режиссeрам трансляции. Сухой в итоге поменял формулировку в рапорте – со срыва перспективной атаки на грубую игру, – но это второстепенно. Значение здесь имеет только одно – красная или жeлтая. Когда Гонду играл в мяч, он отдавал пас Педро, который находился за линией офсайда, плюс рядом был защитник. То есть ни о какой красной карточке речи быть не может. Подробнее разобрать эпизод здесь невозможно, потому что мы не знаем деталей переговоров между арбитрами.

На 26-й минуте правильно засчитали гол в ворота «Зенита». Нарушения на Мостовом не было, он захотел упасть – и упал. И правильно Сухой не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» на 57-й минуте – как такового нарушения со стороны вратаря не было», – сказал Федотов.

Радимов оценил перспективы вратаря «Динамо» Расулова
Гурцкая – о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки» 1
Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Федотов Игорь
