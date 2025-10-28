Федотов: «Карпина надо было удалять с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что главный тренер «Динамо» Валерий Карпин должен был получить красную карточку в матче с «Зенитом».

В компенсированное время первого тайма Карпин выбежал на поле с претензиями по судейству

За такое его должны были удалять согласно правилам, однако главный арбитр Алексей Сухой не стал показывать красную карточку.

«Удаление или неудаление тренера – работа резервного, а не главного арбитра. Он должен правильно доносить информацию и успокаивать. Сейчас рекомендация: если тренер выходит на поле, это красная. А Карпин сделал это ещe и в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие.

Конечно, здесь тренера «Динамо» надо было удалять. Это ошибка резервного», – сказал Федотов.