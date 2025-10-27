Гурцкая – о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о результате матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо», а также словах Валерия Карпина после игры.

Динамовцы уступили в гостях со счетом 1:2.

Столичная команда опустилась на 9-е место в таблице РПЛ.

– После матча с «Зенитом» Карпин сказал, что у этого состава «Динамо» все получалось.

– Карпин достаточно открыто, не подбирая слов, говорит свое мнение. Вам не кажется, что поддержку игрокам нужно давать в раздевалке? А то, что он говорит, вызывает раздражение у зрителей.

Игроков всего 25, а зрителей несколько десятков тысяч. Для 25 игроков можно найти слова поддержки в раздевалке. Вынося это на прессу, он не защищает игроков.

– Этими словами он не расписывается в своей беспомощности. Или он должен сказать, что команда проиграла из-за него?

– Он надевает всем розовые очки, говоря: «Да, все получалось». После матча, в котором все зрители видели, как проигрывало «Динамо», странно выходить и говорить, что все получалось.

Какая тогда была у них задача? Не проиграть 0:3? Эту задачу они выполнили. Но какой был посыл? Зачем «Динамо» ехало в Санкт-Петербург?

– Разве при этом составе ничья не была бы достойным результатом?

– Состав никого не волнует. «Барселона» против «Реала», имея множество травмированных игроков, не выглядела как мальчики для битья.

Здесь такого не было. Счет не отражает происходящего на поле.