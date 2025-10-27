Введите ваш ник на сайте
Похитителями Мостового оказались студенты, которыми управлял «Сатанист»

Сегодня, 10:12
8

Появилась информация о похитителях зенитовца Андрея Мостового. Преступление оказалось неудавшимся.

«Похитителями полузащитника «Зенита» и оказались студенты Морской академии – получили «заказ» от таинственного работодателя в ТГ под именем «Сатанист». Сначала «спортики» пытались вывезти первую жертву, схватив Андрея Мостового на Вязовой, а два дня спустя провернули этот же план с зятем депутата Госдумы Сергеем Селегенем и требовали за него выкуп 10 миллионов рублей.

23 октября четверо злодеев в масках подъехали к Мостовому в Петроградском районе – пытались силой затащить его в свой «Ленд Крузер», но не смогли.

Преступниками оказались трое парней из Питера (19–20 лет). Они студенты Морской технической академии. Молодые люди рассказали: каждый позиционировал себя как «спортик», у некоторых из них есть «правые» татуировки с коловратами. Через ТГ юноши связались с неким «Сатанистом», он предложил хорошо подзаработать. Нужно было только выполнить указания. При этом «работодателя» никто из них ни разу не видел.

СК возбудил сразу три уголовных дела – по статьям о похищении человека, покушении на похищение и разбое. Следователи продолжают расследование – решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов», – написал источник.

  • Накануне Мостовой забил «Динамо» (2:1).
  • В сезоне РПЛ у Мостового 13 матчей, 5 голов, ассист.
  • Игрок ранее вызывался в сборную России.

Источник: телеграм-канал «Mash на Мойке»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1761549182
Представитель всех не традиционных ценностей планеты. Поэтому надо на всякий случай запретить Телеграм.
Ответить
VVM1964
1761550872
Ну и нравы в Питере ! Каких только отморозков и извращенцев там нет!!! Да это и здесь видно, по их комментам, а ведь когда-то был "культурной столицей" !!!)))...
Ответить
...уефан
1761550914
...банда егэшников, под кураторством егэшника похитила егэшника)...
Ответить
Manilov
1761551417
В итоге выяснится, что ошиблись. А на самом деле хотели похитить Александра Мостового. Кто то очень захотел его главным тренером назначить.
Ответить
FWSPM
1761552891
улицы разбитых фонарей
Ответить
Pobedkin
1761553524
Безденежные спортики хотели похитить денежного спортсмена. А рулил Сатанист с помощью телеграмма.
Ответить
