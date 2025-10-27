Похитителями Мостового оказались студенты, которыми управлял «Сатанист»

Появилась информация о похитителях зенитовца Андрея Мостового. Преступление оказалось неудавшимся.

«Похитителями полузащитника «Зенита» и оказались студенты Морской академии – получили «заказ» от таинственного работодателя в ТГ под именем «Сатанист». Сначала «спортики» пытались вывезти первую жертву, схватив Андрея Мостового на Вязовой, а два дня спустя провернули этот же план с зятем депутата Госдумы Сергеем Селегенем и требовали за него выкуп 10 миллионов рублей.

23 октября четверо злодеев в масках подъехали к Мостовому в Петроградском районе – пытались силой затащить его в свой «Ленд Крузер», но не смогли.

Преступниками оказались трое парней из Питера (19–20 лет). Они студенты Морской технической академии. Молодые люди рассказали: каждый позиционировал себя как «спортик», у некоторых из них есть «правые» татуировки с коловратами. Через ТГ юноши связались с неким «Сатанистом», он предложил хорошо подзаработать. Нужно было только выполнить указания. При этом «работодателя» никто из них ни разу не видел.

СК возбудил сразу три уголовных дела – по статьям о похищении человека, покушении на похищение и разбое. Следователи продолжают расследование – решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов», – написал источник.