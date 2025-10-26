Мостовой высказался о спорном голе «Динамо» в ворота «Зенита»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал первый гол «Динамо».
Бителло забил петербуржцам на 26-й минуте. Футболисты «Зенита» оспаривали гол, считая, что на Мостовом было нарушение.
– Сергей Семак считает, что в моменте с голом «Динамо» был фол.
– Когда находился на поле, была стопроцентная уверенность, что ВАР посмотрит и гол отменят. Был очень сильно удивлен, что гол засчитали. Когда находишься в движении, малейшее касание сбивает, у меня ноги заплелись.
– Как судья прокомментировал?
– Сказал «enough» («достаточно») на английском.
Источник: «Матч ТВ»