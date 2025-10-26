Ташуев: «Динамо» для победы над «Зенитом» нужно сломать ему хребет»

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».
– Насколько у «Динамо» есть шансы что‑то противопоставить «Зениту»?
– Шансы есть всегда, тем более у «Динамо». Самое основное – это сломать структурный хребет топ‑клубу. По таблице, по иерархии «Зенит» сейчас выше «Динамо». Динамовцам нужно постараться не дать «Зениту» играть в свой футбол, а самим играть в тот футбол, который они хотят.
– В этом матче фаворит для вас «Зенит»?
– Не для меня, а в целом фаворит «Зенит». Они сейчас выше в таблице, и у них крепче состав.
- Игра начнется в 17:30 мск.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 4 очка.
- «Динамо» занимает 8-ю строчку.
Источник: «Матч ТВ»