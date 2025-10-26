Ташуев: «Динамо» для победы над «Зенитом» нужно сломать ему хребет»

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».

– Насколько у «Динамо» есть шансы что‑то противопоставить «Зениту»?

– Шансы есть всегда, тем более у «Динамо». Самое основное – это сломать структурный хребет топ‑клубу. По таблице, по иерархии «Зенит» сейчас выше «Динамо». Динамовцам нужно постараться не дать «Зениту» играть в свой футбол, а самим играть в тот футбол, который они хотят.

– В этом матче фаворит для вас «Зенит»?

– Не для меня, а в целом фаворит «Зенит». Они сейчас выше в таблице, и у них крепче состав.