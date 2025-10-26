Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Реал - Барса Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев: «Динамо» для победы над «Зенитом» нужно сломать ему хребет»

Ташуев: «Динамо» для победы над «Зенитом» нужно сломать ему хребет»

Сегодня, 11:46
7

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».

– Насколько у «Динамо» есть шансы что‑то противопоставить «Зениту»?

– Шансы есть всегда, тем более у «Динамо». Самое основное – это сломать структурный хребет топ‑клубу. По таблице, по иерархии «Зенит» сейчас выше «Динамо». Динамовцам нужно постараться не дать «Зениту» играть в свой футбол, а самим играть в тот футбол, который они хотят.

– В этом матче фаворит для вас «Зенит»?

– Не для меня, а в целом фаворит «Зенит». Они сейчас выше в таблице, и у них крепче состав.

  • Игра начнется в 17:30 мск.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 4 очка.
  • «Динамо» занимает 8-ю строчку.

Еще по теме:
Семшов объяснил, чем для «Динамо» чревато поражение от «Зенита» 1
«Сыграем в Москве»: Лещук – о возможном матче с США
Мамаев получает тренерскую лицензию: «Хочу на стажировку к Карпину» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Ташуев Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761468695
"...это сломать структурный хребет топ‑клубу." Этот призыв к членовредительству, в отношении физических лиц, составляющих управленческую структуру клуба, подпадает под действие статьи 119 УК РФ. Вот так необдуманно совершаются правонарушения.
Ответить
boris63
1761469676
В данный момент с трудом вериться, что у Валеры что-то получится. Хорошо бы ошибиться.
Ответить
BoevStas1
1761470149
А я верю в Валеру!!!
Ответить
subbotaspartak
1761470837
Кому конкретно?
Ответить
DMитрий
1761472326
Динамовцам нужно постараться не дать «Зениту» играть в свой футбол, а самим играть в тот футбол, который они хотят - Ташуев сама не очевидность! А остальные 14 тренеров думают по другому: Давайте обманим Зенит, сломаем себе хребет и удивим их!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1761472418
Кишка тонка на Зенитовский хребет. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1761472767
..."не дать Зениту сыграть в свой футбол" Нет у него своего футбола на данный момент...
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
1
Обращение Винисиуса перед матчем «Реала» с «Барселоной»
13:21
В ЦСКА недовольны судейством в матче с «Крыльями»
12:53
5
Кононов рассказал о неустойке, которую получил за увольнение из «Торпедо» в августе
12:42
4
Губерниев сравнил Садыгова с Остапом Бендером
12:36
1
Экс-игрок сборной России хочет уйти в бокс: «Я в хорошей форме, мне кидают вызовы»
12:20
1
ФотоНовая провокация 18-летнего Ямаля в адрес «Реала» перед Эль Класико
11:56
2
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
11:33
4
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА
10:56
5
Гладилин описал игру «Спартака» против «Оренбурга» одним прилагательным
10:39
3
Все новости
Все новости
Игрок «Спартака» высказался об уходе Станковича из «Спартака»
13:35
ВидеоКамерунец из «Спартака» заговорил на русском спустя 2 месяца в стране
13:04
2
Экс-игрок сборной России хочет уйти в бокс: «Я в хорошей форме, мне кидают вызовы»
12:20
1
Ташуев: «Динамо» для победы над «Зенитом» нужно сломать ему хребет»
11:46
7
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
11:33
4
Акинфеев прокомментировал 35-летие в системе ЦСКА
11:19
1
Угальде высказался о перспективах «Спартака» занять 1-е место в РПЛ
11:08
2
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА
10:56
5
Гладилин описал игру «Спартака» против «Оренбурга» одним прилагательным
10:39
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 27 октября 2025
10:15
Семшов объяснил, чем для «Динамо» чревато поражение от «Зенита»
09:58
1
Челестини сформулировал, какого игрока не хватает ЦСКА
09:45
9
ВидеоМойзес жестко поиздевался над Рассказовым во время матча: «Так выглядит секс на футбольном поле»
09:15
5
Спартаковец Литвинов недоволен работой Хаби Алонсо в «Реале»: «Все ожидали большего»
01:38
2
ФотоАкинфеев выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Крылья Советов»
01:23
2
ВидеоЛукин осудил Рассказова по итогам стычки с Глебовым
00:48
10
Гонсалес прояснил свое будущее в «Краснодаре»
Вчера, 23:51
3
«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»
Вчера, 23:35
17
ВидеоЧелестини оценил стычку Глебова и Рассказова
Вчера, 23:11
6
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
Вчера, 22:44
5
Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»
Вчера, 22:33
7
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»
Вчера, 22:10
3
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
Вчера, 21:47
9
Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА
Вчера, 21:40
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
Вчера, 21:13
13
Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:56
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
Вчера, 20:55
16
«Спартак» уличили в тошнотворности
Вчера, 20:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 