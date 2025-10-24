Кармо из ЦСКА раскрыл, чего боится в России

Вингер ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос об особенностях жизни в России.
«Здесь не совсем привычная для меня еда. А еще климат, конечно, сильно отличается. Все рассказывают мне, что скоро придут холода, так что я уже немного боюсь зимы (смеется).
Но я потихоньку и к этому привыкну, приспособлюсь. Могу сказать так же и про сложность с разными часовыми поясами – мои родственники в Бразилии спят, когда я бодрствую, и наоборот.
Но теперь я живу в замечательном, красивейшем городе! Мне очень нравится Москва и люди здесь. Я переживаю опыт, который сильно отличается от того, к чему я привык. Но и мне, и в особенности родителям тут очень нравится», – сказал 18-летний футболист.
- ЦСКА купил Кармо в сентябре у «Сан-Паулу» за 5,1 млн евро.
- Статистика бразильца: 7 матчей без голевых действий.
Источник: сайт ЦСКА