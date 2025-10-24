Погребняк оценил слова Аршавина о самом популярном российском футболисте

Павел Погребняк отреагировал на резонансное высказывание Андрея Аршавина.

Ранее бывший зенитовец назвал себя самым популярным футболистом России: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти».

Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

– Аршавин сказал, что из российских футболистов весь мир знает только его. Вы можете еще кого-то выделить?

– Нет. Конечно, только Аршавин [известен на весь мир].

– А Мостовой, Карпин, Канчельскис?

– Если Аршавин так сказал, значит, только он.

– А вы известны в Европе?

– Нет-нет, что вы? Только Аршавин известен.