Стало известно, откуда у арбитра Захарова деньги на BMW X6

Сегодня, 20:00
17

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин объяснил появление у 31-летнего арбитра Игоря Захарова автомобиля BMW X6.

В России такой кроссовер стоит от 8,4 миллиона рублей.

– Премиальный немецкий внедорожник, на котором передвигался Захаров, может заинтересовать РФС? Все же карьерой арбитра Первой лиги на такой автомобиль заработать невозможно.

– Я не знаком с Захаровым, но слышал, что он владеет очень серьезным строительным бизнесом. Еще до того, как он начал судить, у него была очень процветающая компания.

Так что вопросов к нему по этому поводу возникнуть не должно. Мне кажется, что судейство для Захарова – это хобби, а деньги он зарабатывает в другой сфере.

  • Захаров задел человека на пешеходном переходе, после чего вышел из машины и несколько раз ударил пострадавшего по голове.
  • Избитый мужчина написал заявление в полицию.
  • Рефери обслуживал матчи FONBET Кубка России и PARI Первой лиги, но РФС его отстранил из-за инцидента в Казани.

Еще по теме:
РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова 5
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела 12
Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. PARI Первая лига Лапочкин Сергей Захаров Игорь
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1761326358
Ясный перец, что судейство это не основной заработок. Договор оказания услуг и ничего личного. Система трудоустройства у нас кривая, типа демократическая. Хочу кисель пью, хочу на транзисторе играю, хочу сужу футбольный матч (лицензия законно купленная имеется)..........., остальное никого не касается!
Ответить
Безлимит
1761326562
И почему как только судья РПЛ залетает по уголовке --Вдруг выясняется что у него BMW X6, который он заработал якобы не своей работой судьей. Это не взятки. Он оказывается якобы миллионер, владелец строительного бизнеса...В свободное время на поле бегал, красные карточки всем показывал.Делать ему некуй было, по стройке там все порешал )))
Ответить
subbotaspartak
1761328183
Обычный строительный бизнес, строит своё будущее.
Ответить
...уефан
1761328584
...а если тряхнуть тех, кто поинтересовался, откуда тачка у судьишки, на предмет на чём ездят они? А ну-ка, обнародуйте нам тут...
Ответить
mutabor0992
1761331313
Дедушка в Канаде наследство оставил...гыыыы.p.s.Они что нас за лохов держат?Строительный бизнес.Ага.Так мы и поверили!
Ответить
