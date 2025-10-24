Стало известно, откуда у арбитра Захарова деньги на BMW X6

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин объяснил появление у 31-летнего арбитра Игоря Захарова автомобиля BMW X6.

В России такой кроссовер стоит от 8,4 миллиона рублей.

– Премиальный немецкий внедорожник, на котором передвигался Захаров, может заинтересовать РФС? Все же карьерой арбитра Первой лиги на такой автомобиль заработать невозможно.

– Я не знаком с Захаровым, но слышал, что он владеет очень серьезным строительным бизнесом. Еще до того, как он начал судить, у него была очень процветающая компания.

Так что вопросов к нему по этому поводу возникнуть не должно. Мне кажется, что судейство для Захарова – это хобби, а деньги он зарабатывает в другой сфере.