В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела

Появились новые подробности скандального инцидента с участием футбольного судьи Игоря Захарова.
Выяснилось, что арбитр задел человека на пешеходном переходе, после чего вышел из машины и несколько раз ударил его еще 8 октября.
Сотрудники Госавтоинспекции по Казани задержали правонарушителя и завели в отношении него три административных дела:
- ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»)
- ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе»)
- ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»)
Отдельную проверку действий Захарова проводит МВД.
Источник: «Бизнес Online»