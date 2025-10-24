Введите ваш ник на сайте
  В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела

В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела

Сегодня, 14:14
9

Появились новые подробности скандального инцидента с участием футбольного судьи Игоря Захарова.

Выяснилось, что арбитр задел человека на пешеходном переходе, после чего вышел из машины и несколько раз ударил его еще 8 октября.

Сотрудники Госавтоинспекции по Казани задержали правонарушителя и завели в отношении него три административных дела:

  • ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»)
  • ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе»)
  • ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»)

Отдельную проверку действий Захарова проводит МВД.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Кубок Россия. PARI Первая лига Захаров Игорь
Цугундeр
1761305599
)) А можно заместо этого одну, но УК?(Статья 116. Побои.)) По принципу "три корнера-пенальти"?)
Ответить
Semenycch
1761306099
Где уголовная статья для этого существа?
Ответить
Spartak_forv@
1761306319
Тут без ВАР не разберёшься
Ответить
алдан2014
1761306725
Карма пришла,за проделки против Спартака
Ответить
алдан2014
1761307803
Если серьёзно,то этот чел натворил похлеще чем ребятишки в кофемании
Ответить
...уефан
1761308598
...на камеры деньги нашли, а на свето-звуковую регулировку перекрёстка финансов нет. Нерегулируемый Клондайк, какой-то)...
Ответить
ilich55
1761309866
три административных дела!? На месте пешехода настоял бы на уголовном!
Ответить
saf05
1761310034
Однозначно в тюрьму
Ответить
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела
14:14
9
