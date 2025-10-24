Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) разобрал правонарушение футбольного судьи Игоря Захарова.

Арбитр задел человека на пешеходном переходе, после чего вышел из машины и несколько раз ударил пострадавшего по голове.

Избитый мужчина написал заявление в полицию.

РФС отстранила Захарова от работы до выяснения обстоятельств.

Рефери обслуживал матчи FONBET Кубка России и PARI Первой лиги.

«В данной ситуации предполагаю, что может вменяться нарушение по ст. 115 УК РФ – нанесение легких телесных повреждений, до двух лет лишения свободы, или статья 116 – побои, также до двух лет.

Считаю, что Игорь Захаров легко может уйти от ответственности законным путем. Можно отделаться мерой уголовно-правового характера в виде штрафа.

Есть штраф в виде наказания, в таком случае он будет считаться судимым. А есть штраф как мера уголовно-правового характера: обвиняемый возмещает ущерб, потерпевший не имеет возражений, и тогда Захаров не будет считаться судимым.

Думаю, что в данной ситуации ему нужно признать вину и выплатить компенсацию. А чтобы уйти от судимости – настаивать именно на мере уголовно-правового характера.

Есть и еще масса вариантов, как юридически грамотно решить этот вопрос. Поэтому я, как адвокат, считаю, что опасаться Захарову совершенно нечего.

Может быть и ст. 112 ч. 2 п. Д – причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, этого нельзя исключать. Но она применяется по результатам медицинской экспертизы или исследования в рамках проверки.

Пострадавший должен пробыть на амбулаторном или стационарном лечении не более 21 дня, у него должно быть зафиксировано, скажем, сотрясение мозга и перелом – это средняя тяжесть.

Вряд ли такое произойдет, но, если допустить, что вменят нарушение по этой статье, срок по которой составляет до пяти лет, все это также легко решить, признав вину и возместив вред», – сказал юрист.