  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода

Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода

Сегодня, 00:48
2

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) разобрал правонарушение футбольного судьи Игоря Захарова.

  • Арбитр задел человека на пешеходном переходе, после чего вышел из машины и несколько раз ударил пострадавшего по голове.
  • Избитый мужчина написал заявление в полицию.
  • РФС отстранила Захарова от работы до выяснения обстоятельств.
  • Рефери обслуживал матчи FONBET Кубка России и PARI Первой лиги.

«В данной ситуации предполагаю, что может вменяться нарушение по ст. 115 УК РФ – нанесение легких телесных повреждений, до двух лет лишения свободы, или статья 116 – побои, также до двух лет.

Считаю, что Игорь Захаров легко может уйти от ответственности законным путем. Можно отделаться мерой уголовно-правового характера в виде штрафа.

Есть штраф в виде наказания, в таком случае он будет считаться судимым. А есть штраф как мера уголовно-правового характера: обвиняемый возмещает ущерб, потерпевший не имеет возражений, и тогда Захаров не будет считаться судимым.

Думаю, что в данной ситуации ему нужно признать вину и выплатить компенсацию. А чтобы уйти от судимости – настаивать именно на мере уголовно-правового характера.

Есть и еще масса вариантов, как юридически грамотно решить этот вопрос. Поэтому я, как адвокат, считаю, что опасаться Захарову совершенно нечего.

Может быть и ст. 112 ч. 2 п. Д – причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, этого нельзя исключать. Но она применяется по результатам медицинской экспертизы или исследования в рамках проверки.

Пострадавший должен пробыть на амбулаторном или стационарном лечении не более 21 дня, у него должно быть зафиксировано, скажем, сотрясение мозга и перелом – это средняя тяжесть.

Вряд ли такое произойдет, но, если допустить, что вменят нарушение по этой статье, срок по которой составляет до пяти лет, все это также легко решить, признав вину и возместив вред», – сказал юрист.

Источник: «Газета.ru»
Захаров Игорь
Интерес
1761256466
Отмажется, как и в случае 1,5 тысяч нарушений ПДД.
Ответить
vvv123
1761258844
Сажать надо свистуна. Судьи наши судить не умеют, а нападать на невинных - на тебе!
Ответить
