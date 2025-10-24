Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова

РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова

Сегодня, 17:17
4

Российский футбольный союз опубликовал заявление по поводу правонарушения судьи Игоря Захарова.

  • Арбитр задел человека на пешеходном переходе, после чего вышел из машины и несколько раз ударил пострадавшего по голове.
  • Избитый мужчина написал заявление в полицию.
  • Рефери обслуживал матчи FONBET Кубка России и PARI Первой лиги.

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ.

Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Еще по теме:
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела 11
Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода 6
Заявление полиции об избиении пешехода футбольным судьей в Казани 30
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. PARI Первая лига Захаров Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1761317297
жёстко, однако)
Ответить
Антибиотик
1761318198
Надеюсь, органы полиции не отморозятся и проведут следствие с передачей дела в суд.
Ответить
Безлимит
1761318400
драку с участием арбитра Захарова ?...Ипать калатить...Чо ж такое получается? Ехал себе Захаров, и вдруг на его машину пешеход бросается.Прямо на пешеходном переходе. Захаров не сдержался и ударил пешехода своей судейской красной карточкой.Ну что было под рукой.Гы гы
Ответить
Литейный 4 (returned)
1761321365
За последние три года на BMW Игоря Захарова накопилось 1600 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму свыше 500 тысяч рублей, включая 13 неоплаченных. Некисло так гоняется по городу судьишко. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
19:10
4
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»
19:00
3
Домработница обокрала Касильяса: подробности
18:43
2
Реакция Канчельскиса на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
18:35
4
Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможную продажу 50% акций клуба
18:27
1
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
18:18
5
Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком
18:06
5
ФотоРасписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
17:43
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
17:31
17
РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова
17:17
4
Все новости
Все новости
ФотоРасписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
17:43
РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова
17:17
4
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела
14:14
11
Ловчев – об обороне команды РПЛ: «Я вообще дурею, где набирают этих защитников?»
01:00
9
Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода
00:48
6
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»
00:24
4
Талалаев: «Я бы на месте судьи и 4-й гол отменил для красоты»
Вчера, 23:47
19
Кубок России. «Локомотив» удержал победу над «Балтикой» (2:1), у команды Талалаева 3 отмененных гола
Вчера, 23:01
13
Осинькин – про 0:3 от «Краснодара»: «Неуместно называть это разгромом»
Вчера, 21:58
1
Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Сочи»
Вчера, 21:21
Только одна команда ни разу не выиграла в основное время в Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 20:55
Галактионов объяснил отсутствие в составе «Локомотива» Баринова, Батракова и Воробьева
Вчера, 20:33
Кубок России. «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0) и выиграл группу
Вчера, 20:25
8
Заявление полиции об избиении пешехода футбольным судьей в Казани
Вчера, 18:06
30
ВидеоСтанкович обрадовался подарку от девушки и сказал, что он жирный
Вчера, 17:17
2
Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»
Вчера, 16:54
3
ФотоЗенитовец Алип прокомментировал свое мемное фото с кубкового матча
Вчера, 13:01
«Динамо» одним словом описало разгром «Крыльев Советов»
Вчера, 12:54
Черчесов недоволен казанскими болельщиками
Вчера, 12:37
4
Шпилевский – о поражении «Пари НН»: «Мне стыдно за этот ужас»
Вчера, 12:21
2
Вратарь «Пари НН» Медведев – о разгроме от «Ростова»: «У нас вышли мальчики, у них – мужчины»
Вчера, 10:42
1
Черчесов прокомментировал упущенные 2:0 «Ахмата» против «Рубина»
Вчера, 10:26
«Очень странно и непонятно, это впервые в моей практике»: Семак недоволен форматом будущих матчей против «Динамо»
Вчера, 09:03
12
Горшков прокомментировал празднование в стиле Аршавина
22 октября
1
Шпилевский заявил о бездарности «Пари НН» после 10 поражений в 11 матчах
22 октября
10
Тренер «Оренбурга» отреагировал на 0:6 от «Зенита»
22 октября
Семак прокомментировал 6:0 «Зенита» против «Оренбурга»
22 октября
3
Все команды РПЛ, упавшие в Путь регионов Кубка России
22 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 