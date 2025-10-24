РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова

Российский футбольный союз опубликовал заявление по поводу правонарушения судьи Игоря Захарова.
- Арбитр задел человека на пешеходном переходе, после чего вышел из машины и несколько раз ударил пострадавшего по голове.
- Избитый мужчина написал заявление в полицию.
- Рефери обслуживал матчи FONBET Кубка России и PARI Первой лиги.
«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ.
Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Источник: «Чемпионат»