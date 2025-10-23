Заявление полиции об избиении пешехода футбольным судьей в Казани

В управлении МВД России по Казани прокомментировали инцидент с участием арбитра Игоря Захарова.

Футбольный судья задел человека на пешеходном переходе, после чего вышел из машины и несколько раз ударил пострадавшего по голове.

Избитый мужчина написал заявление в полицию.

РФС отстранила Захарова от работы до выяснения обстоятельств.

Рефери обслуживал матчи FONBET Кубка России и PARI Первой лиги.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции Казани была выявлена публикация о конфликте на дороге, переросшем в потасовку.

В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Япеева» УМВД России по Казани проводится проверка.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщили в силовом ведомстве.