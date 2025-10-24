В «Реале» отреагировали на провокационное заявление Ямаля

В раздевалке «Реала» обсуждают слова вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
Ранее 18-летний футболист на подкасте заявил: «Реал»? Они постоянно воруют и жалуются».
Это высказывание вызвало резонанс среди игроков мадридской команды. Теперь они еще больше мотивированы выиграть ближайшее Эль Класико.
В «Реале» считают, что Ямаль в силу своей молодости не понимает основных правил профессионального поведения, а его поведение вне поля разочаровывает.
- «Реал» примет «Барселону» 26 октября в 18:15 мск.
- Перед очным матчем мадридцы лидируют в Примере, на 2 очка опережая каталонцев.
Источник: Marca