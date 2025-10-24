Введите ваш ник на сайте
В «Реале» отреагировали на провокационное заявление Ямаля

Сегодня, 16:37
3

В раздевалке «Реала» обсуждают слова вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Ранее 18-летний футболист на подкасте заявил: «Реал»? Они постоянно воруют и жалуются».

Это высказывание вызвало резонанс среди игроков мадридской команды. Теперь они еще больше мотивированы выиграть ближайшее Эль Класико.

В «Реале» считают, что Ямаль в силу своей молодости не понимает основных правил профессионального поведения, а его поведение вне поля разочаровывает.

  • «Реал» примет «Барселону» 26 октября в 18:15 мск.
  • Перед очным матчем мадридцы лидируют в Примере, на 2 очка опережая каталонцев.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Ямаль Ламин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1761317504
кароч, засранец маленький, что с него взять)
Ответить
_David_Villa_
1761317900
Не думаю без помощи судьей реал что то сделает даже такой Барсе с клоунами...
Ответить
JIEGEHDA
1761321199
Реалу стоит посмотреть на своё клубное ТВ . Которое перед каждый туром делает такие глупые и конч.ные выводы и высказывания против игроков , клубов и судей .
Ответить
