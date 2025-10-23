Введите ваш ник на сайте
Талалаев: «Я бы на месте судьи и 4-й гол отменил для красоты»

Вчера, 23:47
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пошутил о судействе, комментируя итоги матча с «Локомотивом».

  • Команды завершили групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • «Балтика» уступила дома со счетом 1:2.
  • Главный судья Павел Шадыханов отменил 3 гола в ворота «Локо» – за фол в атаке и два офсайда.

– Настоящий футбольный праздник подарили команды болельщикам. С вашей точки зрения, как прошла игра?

– Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы.

– Это все, что можно сказать?

– Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно.

– Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть?

– Шадыханову задайте их. У меня нет.

– Это было справедливо или не совсем?

– У ребят спросите. Они вам расскажут.

– Степанов в конце забил.

– Кто‑то же должен был. Но я бы на месте Кукуяна [отвечал за ВАР] и этот гол отменил бы. Для красоты.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Балтика Талалаев Андрей
Браво, "Балтика"! Трудно себе представить команду, получившую 5 "пробоин"( три в виде отменённых голов, и два-в виде пропущенных), и при этом не опустить руки, не развалиться и выиграть концовку матча,забив четвёртый прекрасный гол , и едва не отыгравшись. Ну и спасибо РПЛ и РФС за календарь, конечно...
