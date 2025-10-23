Талалаев: «Я бы на месте судьи и 4-й гол отменил для красоты»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пошутил о судействе, комментируя итоги матча с «Локомотивом».
- Команды завершили групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- «Балтика» уступила дома со счетом 1:2.
- Главный судья Павел Шадыханов отменил 3 гола в ворота «Локо» – за фол в атаке и два офсайда.
– Настоящий футбольный праздник подарили команды болельщикам. С вашей точки зрения, как прошла игра?
– Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы.
– Это все, что можно сказать?
– Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно.
– Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть?
– Шадыханову задайте их. У меня нет.
– Это было справедливо или не совсем?
– У ребят спросите. Они вам расскажут.
– Степанов в конце забил.
– Кто‑то же должен был. Но я бы на месте Кукуяна [отвечал за ВАР] и этот гол отменил бы. Для красоты.
Источник: «Матч ТВ»